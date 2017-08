Lokfiets beweegt in Lochem, twee mannen opgepakt

Pijn van oorlog in Indonesië zit diep

5:05 In zijn Lochemse huiskamer is één wand voorzien van een Balinees decor. Bob Lammers heeft op dat Indonesische eiland gewoond, hij voelt een sterke band met de vroegere Nederlandse kolonie. Voor zijn werk bezocht hij Indonesië in de periode 1964-1996 met grote regelmaat. Toen het al lang geen kolonie meer was.