Maatregelen op beruchte weg in Laren

Omwonenden kwamen in actie nadat in iets meer dan een jaar tijd twee dodelijke ongelukken gebeurden op de Markeloseweg. Een man uit Harfsen botste maart vorig jaar met zijn auto tegen een boom. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In april verloor een motorrijder in een bocht de macht over het stuur en schampte een boom. De 58-jarige man overleed ter plekke. Omwonenden maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid, geeft Lex Wesselink aan. Zij besloten na het tweede dodelijke ongeval in actie te komen onder de naam Buurtactie Markeloseweg.