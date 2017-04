Meer steun voor ouders met smalle beurs Lochem

Langs de Berkel wonen en werken op de Hanzepoort in Lochem

5 april Een praktijk, atelier of kantoor in combinatie met wonen. Op de zogenoemde Hanzepoort in Lochem zijn 24 kavels voorzien om dergelijke combinaties tussen wonen en werken te realiseren. Realisatie daarvan is een stap dichterbij. Betrokken partijen zetten woensdag hun handtekening.