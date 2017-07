Miljoenen voorlopig buiten handbereik van Lochem

Miljoenen

De heffing levert de Lochemse schatkist 2,2 miljoen euro per jaar op. Netbeheerder Liander, dat bijna het volledige bedrag voor z'n rekening neemt, kondigde eerder al aan bezwaar in te dienen. Nu is de daad bij het woord gevoegd. Lochem kan daardoor de miljoenen die de belasting mogelijk oplevert in ieder geval nog niet uitgeven. Overigens gebeurt dat sowieso pas op het moment dat duidelijk is dat de gemeente het geld mag houden.