Ministerie legt zich neer bij uitspraak over roek en kauw

De rechtbank oordeelde eerder dat de gehandicapte vogels niet uit huis hadden moeten worden gehaald van hun verzorger Hanno van der Meulen. Dat gebeurde echter in november 2015 toch door diensten die onder het ministerie van Economische Zaken vallen. De vogels werden afgemaakt. Van der Meulen, die jaren voor de vogels had gezorgd, stapte naar de rechter en haalde daar zijn gelijk. De volgens hadden niet bij hem moeten worden weggehaald en gedood.

Schadevergoeding

,,We gaan in deze zaak niet in hoger beroep'', laat Tom Hoven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten. De RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De advocaat van Van der Meulen gaf eerder aan dat er wordt gesproken over een schadevergoeding vanwege het geleden leed. Hoven: ,,Er vindt momenteel nog overleg plaats met de eisende partij. Over de inhoud van deze gesprekken doen wij geen uitspraken.''