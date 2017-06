Museum Staal in Almen in december open

De bouw van het museum aan de Dorpsstraat is vorig jaar begonnen. Pon wil hoe dan ook in 2017 de eerste gasten ontvangen in Museum Staal, een samentrekking van Staring en Almen. Dit jaar zijn er namelijk allerlei activiteiten in het kader van het Staringjaar, 250 jaar nadat hij werd geboren.

Het slotstuk daarvan is de opening van het museum in december. Het museum telt twee verdiepingen. Over wat bezoekers precies te zien krijgen en hoe dat wordt gepresenteerd hult Pon zich nog in nevelen. De inrichting, waarvoor Pon een professionele museumvormgever in de arm heeft genomen, is nog onderwerp van gesprek.