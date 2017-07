Nachtkastjes open en sieraden weg: insluipers slaan toe in Eefde

Veel overlast door rupsenplaag in Zutphen en Lochem

6:56 Er is in deze regio sprake van een eikenprocessierupsenplaag. Vooral in de gemeenten Lochem en Zutphen is de overlast groot. Circulus Berkel gaat in de gemeente Lochem nu ook buiten de bebouwde kom de rups te lijf. Aanvankelijk gebeurde dat niet omdat dit veel te veel zou kosten.