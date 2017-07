Nieuwe brug in Almen laat langer op zich wachten

Boeren en recreanten in Almen moeten langer blijven omrijden. Er wordt namelijk een pas op de plaats gemaakt met het plaatsen van een nieuwe brug over de Berkel.

De brug is voorzien in het verlengde van de Binnenweg. Het is de bedoeling dat zowel landbouw- als recreatief verkeer er overheen kan. Sommige boeren hebben nu aan weerszijden van de Berkel grond liggen, waardoor zij moeten omrijden via het dorp Almen.

Uitstel

Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug nog dit jaar te plaatsen. Op initiatief van een aantal politieke partijen wordt nu echter een pas op de plaats gemaakt. Zij willen eerst duidelijkheid over onder meer wie er gebruik gaat maken van de brug, wie de aanleg van aanrijdroutes naar de brug voor z'n rekening neemt en welke afspraken er zijn gemaakt met omwonenden. Ook willen zij weten welke recreatieve voorzieningen er in de omgeving komen, zoals een wandel- en fietspad.