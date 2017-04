Ondernemers: doorbreek impasse rond Lochem 3.0

De impasse die is ontstaan rond marketingclub Lochem 3.0 moet snel worden doorbroken. Dat bepleit de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV). De LOV is bang dat anders allerlei initiatieven om de binnenstad te verbeteren stil komen te liggen en de animo daarvoor wegebt.

Lochem 3.0 is een paar jaar geleden op initiatief van een aantal ondernemers opgezet om toerisme, recreatie en economie te versterken. De gemeenteraad wees vorige maand bij de evaluatie echter een voorstel af om door te gaan met 3.0 en daarvoor 90.000 euro beschikbaar te stellen. In de gemeenteraad klonk veel kritiek op het functioneren van Lochem 3.0. Over de vraag hoe het verder moet liepen de meningen van de zes fracties sterk uiteen. Een besluit over dit onderwerp werd uitgesteld.

Ondernemersfonds

De LOV maant de gemeente tot actie. Lochem 3.0 is nu in afwachting van een besluit van de gemeente vleugellam. Ook ondernemers merken de gevolgen daarvan. Lochem 3.0 was bijvoorbeeld bezig om een ondernemersfonds op te zetten, geeft LOV-voorzitter Jaap Matthijssen aan. Nu de toekomst van Lochem 3.0 ongewis is, ligt dat project echter stil. Dat geldt voor meer projecten om Lochem aantrekkelijker te maken en waarbij 3.0 betrokken is.