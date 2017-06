Onderzoek naar supermarkt in Epse

Raadsleden gingen maandagavond in het gemeentehuis in gesprek met vertegenwoordigers van de dorpsraad in Epse en de eigenaar van Chinees restaurant De Rozentuin. Changsheng Pan wil het restaurant van de hand doen en plaats maken voor een supermarkt. Probleem is echter dat provinciale regels de komst van een supermarkt op die plek in de weg staan. Pan hoopt dat de gemeente wil meehelpen om toch een supermarkt mogelijk te maken.

Discountsupermarkt

Uit antwoorden van ambtenaren bleek maandag evenwel dat de provincie waarschijnlijk niet te vermurwen is om een supermarkt op de locatie van De Rozentuin toe te staan. Op aandringen van raadsleden gaat Groot Wesseldijk uitzoeken of een discountsupermarkt op de locatie De Rozentuin überhaupt een optie is of, als dat niet kan, of er andere plekken in Epse te vinden zijn waar een supermarkt zou kunnen komen.