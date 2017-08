Bastiaans werd eind 1958 geboren in Jemappes in het zuiden van België, maar groeide op in Nederland. Hij werd in 1993 leadzanger van de landelijk bekende band D-Train. Daarna nam hij bij Doctor Rhythm plaats achter de microfoon, waarna hij zich bezighield met het soloproject ‘The Hendrix Files’, een hommage aan Jimi Hendrix.

Rocklegende

De meeste bekendheid kreeg Bastiaans als zanger van de band van Jan Akkerman, de wereldberoemde oud-gitarist van de Nederlandse (progressieve) rocklegende Focus. Bastiaans betrad tussen 2003 en 2007 met Akkerman en co diverse nationale en internationale (festival)podia. Ook speelde hij al eens op North Sea Jazz, in 2004 met zijn toenmalige band Phli Bee and the Buzztones. Bastiaans was goed voor vier nominaties in vijf jaar tijd in de categorie ‘beste zanger’ bij de Dutch Blues Awards. In 2015 won hij die prijs.

Behalve Phil B's Freedom zijn er nog twee bands te zien en beluisteren tijdens Blues Rond de Kerk. The Apple Blues - een groep met met roots in Raalte - brengt Delta-blues en The Bössels zoekt zijn heil in een mix van southern rock, blues en boogie. Het Diepenheimse The Bössels heeft zanger/gitarist Rick Manuel in de gelederen. Hij speelde eerder met zijn bekende broer André (cabaretier) in de Achterhoekse rockband Fratsen.