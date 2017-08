Pijn van oorlog in Indonesië zit diep

In zijn Lochemse huiskamer is één wand voorzien van een Balinees decor. Bob Lammers heeft op dat Indonesische eiland gewoond, hij voelt een sterke band met de vroegere Nederlandse kolonie. Voor zijn werk bezocht hij Indonesië in de periode 1964-1996 met grote regelmaat. Toen het al lang geen kolonie meer was.

Die sterke band voelt Grietje Wilmink net zo. Al werd de Lochemse evenmin in de Gordel van Smaragd geboren. Ze woonde er nooit, maar was getrouwd met Engbert Wilmink (1932-1992), de latere burgemeester van Lochem, die zijn jeugd grotendeels in Nederlands-Indië doorbracht. Als kind zat hij de Tweede Wereldoorlog gevangen in een van de beruchte Jappenkampen. Nederlanders hadden het gedurende diezelfde oorlog niet over Duitsers maar over 'moffen', Indische Nederlanders noemden de Japanse bezetters aldaar 'Jappen'.

Oorlogsgeschiedenis

Anno nu weten Nederlanders over het algemeen veel meer van de eigen oorlogsgeschiedenis dan van die in het verre Indonesië, ondanks de historische link tussen beide landen. ,,Natuurlijk, Nederland had na de oorlog zijn eigen sores, en er zijn dingen waar je misschien liever niet meer over praat", zegt Wilmink. ,,Maar voor de mensen die uit Indië kwamen, was dat gebrek aan aandacht verschrikkelijk."

Er zit verbetering in, jaarlijks wordt in Nederland tegenwoordig ook het einde van de oorlog in Indonesië herdacht. Dinsdag 15 augustus gebeurt dat landelijk. In Lochem doen ze het maandag 14 augustus. ,,Om iedereen de gelegenheid te geven naar de nationale bijeenkomst te gaan", legt Lammers uit.

Enquête