Renovatie voor vernield kunstwerk bij sluis Eefde

Vandalisme

Aanleiding is de klacht die Eefdenaar David Bloch vorige week uitte in deze krant. Hij attendeerde erop dat het kunstwerk door vandalisme zwaar beschadigd is geraakt en in de omgeving ook veel zwerfvuil te vinden is. Geen gezicht volgens de Eefdenaar, te meer omdat bij de plek veel wandelaars, fietsers en toeristen passeren.

Verantwoordelijk

Dat niet eerder onderhoud gepleegd is, heeft mogelijk te maken met onduidelijkheid over wie nu de verantwoordelijkheid draagt voor het werk. De grond waarop het kunstwerk staat is van Waterschap Rijn en IJssel. Dat maait het gras op het perceel, 3 à 4 keer per jaar en onderhoudt de bomen op het terrein.

Reparatieactie

Baaij: ,,LochemEnergie stelt nu voor om in het kader van Eefde Waterkracht in september een schoonmaak- en reparatieactie te houden, met hulp van de gemeente. Wij vinden dat een prima plan, want we zien ook wel dat het kunstwerk zo geen visitekaartje voor onze gemeente is. We willen samen met Circulus-Berkel Buitenruimte ook Havenbedrijf Twente en het Waterschap Rijn en IJssel vragen om de krachten te bundelen om het plan uit te voeren. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet, maar we gaan er in ieder geval werk van maken.''