School Bartiméus overweegt verhuizing van Lochem naar Laren

School Bartiméus verhuist mogelijk van Lochem naar Laren. De basisschool voor blinde en slechtziende leerlingen in Lochem onderzoekt althans of zij samen met basisscholen Prins Willem Alexander en De Branink een gebouw kan betrekken in Laren.

Dat blijkt uit het plan voor onderwijshuisvesting voor scholen in de gemeente Lochem. Dat plan is dinsdag door de gemeente gepresenteerd en biedt per school een inschatting van wat er de komende tien jaar moet gebeuren. De Prins Willem Alexander en Branink in Laren onderzoeken of zij samen met Bartiméus basisonderwijs en speciaal onderwijs in een nieuw of gerenoveerd schoolgebouw in Laren bij elkaar kunnen brengen. Bartiméus zit nu aan de Graanweg in Lochem.

Uitgangspunt van het nieuwe plan is dat onderwijs, kinderopvang en buurtactiviteiten zo veel mogelijk in één gebouw zijn gehuisvest. Ook moeten schoolgebouwen energiezuiniger worden. Scholen De Bargeweide in Eefde en de Joppeschool in Joppe komen in ieder geval in aanmerking voor renovatie en beperkte uitbreiding, blijkt uit het plan. De situatie voor De Vullerschool in Gorssel en De Vennegotte en De Rank in Lochem wordt nog tegen het licht gehouden.

Minder krimp