Staatsbosbeheer beschermt bijzonder plantje met hek in Lochem

Het valkruid, ook wel wolverlei of arnica genoemd, groeit in het Stelkampsveld bij Lochem. Daar groeien ook andere zeldzame planten, zoals de nachtorchis en de Spaanse ruiter. Het is een relatief nieuw natuurgebied in de gemeente Lochem. Twintig jaar geleden werd het omgevormd van boerenland naar natuurgebied. Overigens meldt Staatsbosbeheer ook de groei van valkruid in een ander gebied: Het Holtingerveld, een voormalig militair oefenterrein bij Havelte.