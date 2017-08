Survivalbaan Barchem onder voorwaarden toegestaan

Verkoop watercertificaten beleeft kabbelende start

6:00 Het waterkrachtproject dat LochemEnergie bij Eefde van de grond wil tillen kan nog heel wat financiële ondersteuning gebruiken. Bedoeling is dat er 1200 watercertificaten uitgegeven gaan worden voor 330 euro per stuk. Op dit moment zijn er nog maar 87 certificaten aan de man gebracht. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de inschrijving nog maar anderhalve maand is geopend en dat het uiteraard vakantietijd is. Die kanttekening maakt Paul Stolte, medewerker van LochemEnergie ook nadrukkelijk