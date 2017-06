T-Shirt voor Lochemse lopers Vierdaagse Nijmegen

Automobilisten negeren een­rich­tings­ver­keer op brug in Lochem

9 juni Hoewel dat niet mag, rijdt verkeer nu in beide richtingen over de Haalmansbrug in Lochem. Wellicht wordt dat straks legaal. De gemeente Lochem speelt althans met de gedachte om het eenrichtingsregime op te heffen. Daarvoor moet echter wel eerst de weg aan weerszijden van de brug worden aangepakt.