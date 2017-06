Twijfels over snelle aanleg van buizen voor glasvezel

De kans is zeer wel aanwezig dat bewoners en bedrijven in het buitengebied van Lochem snel de beschikking krijgen over glasvezel, zo bleek eind vorige week. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en D66 willen vier miljoen euro uittrekken voor de aanleg van een buizenstelsel. Internetaanbieders kunnen daar tegen betaling gebruik van maken om glasvezel doorheen te blazen.

Hoewel alle partijen de noodzaak van snel internet onderschrijven, gaat niet bij iedereen de handen op elkaar voor dit voorstel. De VVD wijst er bijvoorbeeld op dat met internetaanbieders een contract voor 25 jaar wordt afgesloten, omdat investering in de buizen kan worden terugverdiend. De techniek schrijdt echter voort. Wie zegt dat glasvezel over 25 jaar nog steeds gewild is? Wellicht zijn er ook andere scenario’s, zoals het plaatsen van een zogeheten 5G mast in de gemeente Lochem. De VVD roept om dat in kaart te brengen, zowel financieel, technisch als juridisch. Ook de PvdA wil de voet van het gaspedaal halen. Financiële risico’s zijn niet in beeld gebracht, evenals technieken die in de toekomst mogelijk concurrent kunnen worden van glasvezel.