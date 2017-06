Uitstel rondweg kost Lochem geld

Onlangs werd duidelijk dat, afhankelijk van het verloop van procedures en grondverwerving, de aanleg van de provinciale rondweg pas in 2021 of 2022 begint en de weg in 2023 of 2024 klaar is. Aanvankelijk zou de weg in 2019 klaar zijn. In het meest gunstige scenario, als procedures uitblijven, kan de uitvoering in 2020 beginnen. De weg zou dan in 2022 open kunnen gaan.