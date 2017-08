Het waterkrachtproject dat LochemEnergie bij Eefde van de grond wil tillen kan nog heel wat financiële ondersteuning gebruiken. Bedoeling is dat er 1200 watercertificaten uitgegeven gaan worden voor 330 euro per stuk. Op dit moment zijn er nog maar 87 certificaten aan de man gebracht. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de inschrijving nog maar anderhalve maand is geopend en dat het uiteraard vakantietijd is. Die kanttekening maakt Paul Stolte, medewerker van LochemEnergie ook nadrukkelijk

De komende maanden zal er een promotiecampagne op gang gebracht worden om de plannen voor de waterkrachtcentrale extra bekendheid te geven. Die campagne moet er ook voor zorgen dat nog veel meer certificaten aan de man gebracht worden. Pas dan zal ook de financiële haalbaarheid van het plan beoordeeld kunnen worden. Later in het najaar worden de plannen dan verder uitgewerkt. In het voorjaar van volgend jaar zouden dan de vergunningen en procedures geregeld worden. Volgens het schema moet de bouw van de waterkrachtcentrale in de zomermaanden van 2018 gerealiseerd worden. In het najaar van volgend jaar moet de productie van stroom opgewekt uit waterkracht van de grond komen.

Turbine

Naar verwachting kunnen 100 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien die via de centrale wordt opgewekt. De waterkrachtcentrale is voorzien aan het einde van het afleidingskanaal van de Berkel, ook wel het Groene Kanaal genoemd. Achter de stuw in het afleidingskanaal moet een turbine geplaatst worden. Deze gaat door het stromende water draaien en dat wordt omgezet in stroom. Er zal een zogenaamde vijzelturbine komen omdat deze het meest visvriendelijk is.

€500.000

De verwachte investering bedraagt in totaal ongeveer een half miljoen euro. De energiecoöperatie hoopt een ton op te halen via een provinciale subsidie. De resterende vier ton moet bijelkaar komen via de uitgifte van de watercertificaten.