Vermiste 11-jarige Tigo uit Lochem weer terecht

Hulp voor gymzaal en dorpshuis in Lochem

2 juni Exploitanten van onder meer dorpshuizen en gymzalen in de gemeente Lochem kunnen binnenkort bij de gemeente aankloppen voor een lening als zij een accommodatie bijvoorbeeld energiezuiniger willen maken, of geschikt willen maken voor breder gebruik. De gemeente Lochem is althans van plan om een fonds in te stellen waar zij uit kunnen putten.