Verwarrende weken voor Lochemse kippenboer

Wegdam hoopt dat het eind van de crisis in zicht is. Hij benadrukt meermaals dat met de eieren die nu te koop zijn in Nederland niets mis is. Wegdam greep de afgelopen weken allerlei kanalen aan om aan te geven dat fipronil, waar hij tot voor kort nog nooit van gehoord had, niet in Lochem is gebruikt. Bloedluizen en eitjes worden in Lochem met hete lucht bestreden. Toch belden of mailden de afgelopen weken diverse klanten Wegdam om hen een hart onder de riem te steken of om zich er van te vergewissen dat er met de Wegdam-eieren echt niets mis is. Er belde zelfs iemand uit Velsen, vertelde Wilma Wegdam. De Lochemse eieren vinden namelijk via een landelijke supermarktketen hun weg door het hele land.