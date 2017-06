Vrouw getuige van dood man (79) in Lochem

Streep door katapult-stunt Zwarte Cross

20 juni De Amerikaanse stuntman Chuck Borden gaat ook deze editie van de Zwarte Cross niet als een projectiel worden afgevuurd met een reuze-katapult. De stunt is al langer in voorbereiding maar kan volgens de stuntman, woonachtig in Raalte, nog niet veilig genoeg worden gedaan.