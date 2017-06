Zorgen over drugsgebruik van Jongeren in Lochem

Doemscenario dreigt voor groen onderwijs

27 juni Nederlandse agrarische opleidingscentra (AOC’s) dreigen in grote problemen te komen als de overheid niet snel jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra beschikbaar stelt om het groen onderwijs te bekostigen. Vandaag staan alle dertien AOC’s voor de bestuursrechter in Zwolle oog in oog met de Nederlandse staat.