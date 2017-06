Corso Sint Jansklooster aast op provinciaal geld

in Sint Jansklooster zijn ze van mening dat de aanvraag niet goed is geïnterpreteerd. Zo is bij de beoordeling van de aanvraag vastgesteld dat bezoekers uit de directe omgeving van Sint Jansklooster komen. ,,Terwijl wij duidelijk hebben gemeld dat ons corso tienduizenden mensen naar ons dorp lokt. Daar zitten veel mensen van buiten de regio tussen, waaronder Duitsers, Belgen en steeds meer Chinezen”, zegt Egbert Lassche, die zich met de promotie van het bloemenevenement bezig houdt. Hij wijst er tevens op dat Omroep MAX de laatste drie jaar een reportage over heeft uitgezonden.

Niet vernieuwend

Een ander argument voor de afwijzing was dat het corso niet vernieuwend bezig is. Lassche bestrijdt dat. ,,Dat zijn we wel, want we zijn toonaangevend in corsoland. Bij de aanvraag hebben we ons alleen gefocust op publieksvriendelijkheid. Juist op dat aspect kunnen wij ons nog verbeteren. Wij hebben het gevoel dat de commissies een aantal aannames heeft gedaan, wellicht op basis van vooroordelen over het fenomeen bloemencorso”, aldus Lassche. Hij hoopt dat de hoorzitting, waarvan de uitspraak over zes weken volgt, nog resultaat heeft. Volgens hem voldoet het corso aan alle eisen die de commissie heeft gesteld en is daarom een bijdrage gerechtvaardigd.