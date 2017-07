Dikdakkers zingen Oranje Leeuwinnen naar goud

,,Wij gaan voor goud. Laat de Leeuw en de Leeuwinnen. Wij gaan voor goud", zo gaat het refrein van de, niet geheel verrassend, nieuwe Oranjekraker, 'Wij gaan voor goud' van de Dikdakkers. ,,Het is een goede zaak dat het vrouwenvoetbal meer aandacht krijgt. We wilden hier echt iets mee doen", vertelt Hans Voogd. Met Anton Geerts uit Dedemsvaart vormt de Meppeler de Dikdakkers. Vorig jaar vierde het duo dat vooral bekend is van de hit 'Cowboys en Indianen' hun 20-jarig jubileum.

Ondergewaardeerd

,,In de schaduw van het mannenvoetbal is het leuk om het nu te doen, omdat het toernooi ook in Nederland is. Voetbal is bij de vrouwen een beetje een ondergewaardeerde sport. Al is het wel de snelst groeiende sport van Nederland. Het toernooi leeft niet echt en kan wel wat aandacht gebruiken. Met dit lied proberen wij dat te bereiken", legt Voogd uit.

Het EK voor vrouwen is dit jaar in Nederland, onder meer in Deventer worden wedstrijden gespeeld. ,,Ze hebben extra druk omdat het EK in Nederland is. Uit onze provincie Drenthe komt ook topspeelster Vivianne Miedema", vertelt Voogd.

'Wij gaan voor goud'

Na 'Schreeuw voor de Oranje Leeuw' en 'Ons Oranje' is 'Wij gaan voor goud' het volgende supporterslied van de Dikdakkers. ,,Wij worden vaak aan het Nederlands elftal gelinkt. Bij wedstrijden zitten we vaak tussen de supporters van het Nederlands elftal en dat wordt dan altijd gewaardeerd." Het uitbrengen van de single heeft volgens hem niets te maken met dat de mannen het laatste EK misten en het WK van 2018 in Rusland ook een lastige opgave wordt. Voogd denkt hier anders over: ,,Ze hebben nog een redelijke kans om het WK te halen."