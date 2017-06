Geen aanwijzingen dat brand bij recyclingbedrijf Meppel was aangestoken

De politie heeft met onder meer speciaal opgeleide speurhonden onderzoek gedaan en daarbij zijn volgens een woordvoerder geen aanwijzingen gevonden dat de brand is aangestoken. Mogelijk is broei in de afvalberg de oorzaak geweest. Het vuur werd maandagochtend ontdekt voordat men bij Kok aan het werk ging. Omdat de vuurhaard moeilijk bereikbaar was moest een deel van de loods worden gesloopt en was de brandweer tot in de avonduren bezig met de bluswerkzaamheden.