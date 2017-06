Grote brand bij recyclingbedrijf in Meppel

Het is nog onbekend waardoor de brand kon ontstaan bij het bedrijf dat gespecialiseerd is in afval- en puinrecycling. Er vielen geen gewonden, meldt Veiligheidsregio Drenthe.

Vuurhaard

De brandweer is de hele ochtend druk doende geweest het vuur onder controle te krijgen. Dat bleek moeilijk, want de vuurhaard was erg lastig bereikbaar. Een sloopbedrijf kwam daarom met een shovel en kraan het dak opentrekken, waardoor het vuur weer even op kon laaien maar wel beter bestreden kon worden. De Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat de bluswerkzaamheden nog de hele dag kunnen duren. De loods kan als verloren worden beschouwd.

NL-Alert

Door de enorme rookontwikkeling werd een NL-Alert afgegeven. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. ,,Ook adviseren we mechanische ventilatie uit te zetten'', stelde een woordvoerster van Veiligheidsregio Drenthe. Tot op welke afstand mensen last hadden van de rook, was volgens haar moeilijk te zeggen. ,,De wind draait continu.'' Veiligheidsregio IJsselland liet weten dat de brandlucht ook in de regio IJsselland te ruiken was. Zo kreeg deze krant meldingen dat in Zwolle een brandlucht te ruiken was.