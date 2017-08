Inbrekersduo dankzij getuigen en camerasysteem van de weg geplukt op A28

Meppeler bruidspaar sluit 47 feestgangers op

20 juli Marloes (25) en Michael (26) Bisschop uit Meppel vierden hun bruiloft in The Great Escape in Zwolle. Ze sloten hun 47 gasten, gehuld in feestkleding, op en lieten ze het ontsnappingsspel Prison Cell spelen. Vijf vragen aan Marloes Bisschop.