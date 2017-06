KNVB wil voetbalcompetitie 'eerlijker en leuker' maken na 35-0 verlies

Elke 2,5 minuut verdween er afgelopen zaterdag tijdens hun laatste competitiewedstrijd een bal in het doel van het derde A-juniorenteam van FC Meppel.

Aan het eind van die martelgang stond de teller op 35-0 in het voordeel van thuisploeg Elim A1, dat daardoor met een riant doelsaldo aan kop gaat van de tweede klasse. Slechts een punt is de voorsprong op de nummer twee, Achilles 1894 uit Assen, dat nog een wedstrijd te spelen heeft. En dus viel in Meppel het woord 'matchfixing'.

Vertrouwen

Zelfs de eigen leden van FC Meppel vertrouwden het aanvankelijk niet. ,,We zijn er op geattendeerd en daarop heb ik zelf direct contact gezocht met de leider en trainer Richard Klooster", vertelt voorzitter Hans ten Voorde. ,,Die verzekerde mij dat Elim er gewoon vol voor is gegaan. Ik heb met Richard jarenlang in de selectie gespeeld en geloof me, als er een is die wil winnen dan is hij het wel."

Matchfixing

Hoewel hij matchfixing een zware term vindt op dit niveau, snapt Ten Voorde wel dat gedacht wordt dat de Meppelers de buren uit Elim hebben willen bevoordelen.

,,Maar ze hebben wel vaker fors verloren. Het team heeft ook deze keer wel degelijk gewoon gevoetbald."

Ook de KNVB vindt dat met 35-0 verliezen wel ongeveer in lijn is met de prestaties van Meppel A3 in dit seizoen. Het verloor meerdere keren met dubbele cijfers, zoals 21-0, 18-0 en 18-1. De bond ziet geen aanleiding voor nader onderzoek en heeft ook geen tip of klacht binnengekregen.

Bij rust was het zaterdag al 15-0. Meppel hield de spirit erin door na de thee in een 'fantasieopstelling' het veld op te komen met iedereen in een nieuwe rol, inclusief de doelman. ,,Wij kwamen daar om een leuke wedstrijd te spelen. Deze opstelling hadden ze al een week of twee in hun hoofd", aldus Klooster. De barbecue na afloop was volgens voorzitter Ten Voorde ook reuze gezellig.

Vernedering

Dat trainer en team een seizoen van vernedering tot het einde toe hebben volgehouden is volgens Ten Voorde een wonder. ,,Vaak haken jongeren in deze leeftijd dan af en ben je ze voorgoed kwijt voor het voetbal. Deze jongens zijn gebleven en hebben ook altijd getraind. Als ze dan steeds verliezen kun je maar een ding doen: faciliteren dat ze er plezier in blijven houden."

Niveau

Voetbalbond KNVB erkent dat spelen in een competitie met zulke grote niveauverschillen niet leuk is. Daarom grijpt de voetbal in. ,,We gaan het volgend seizoen anders doen. Er komt eerst een bekerronde waarin iedereen in de poules mee kan doen. Aan de hand van de resultaten zijn dan nog wijzigingen in de indeling mogelijk", aldus woordvoerder Bram Groot.

,,Zo willen we de competitie-indeling vanaf de eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk maken. Dit geldt voor alle jeugdteams van Onder 8 tot en met O19.''