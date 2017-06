Komende jaren in Meppel 220 goedkope huurhuizen

Woonconcept en collega-corporatie Actium uit Assen gaan de komende jaren 220 goedkope huurwoningen bouwen in Meppel. Uit een recent gehouden woningmarktonderzoek blijkt dat in Meppel de behoefte aan goedkope sociale huurwoningen groot is. Daarbij ligt de nadruk op eengezinswoningen.

De vraag hiernaar is groter dan het aantal eengezinswoningen dat Woonconcept kan aanbieden aan woningzoekenden. ,,De hele organisatie heeft ontzettend hard gewerkt om financieel meer mogelijkheden te hebben om onze bewoners te helpen met onder meer het verkorten van de wachttijden. Die liepen soms op tot zeven jaar. Wij hebben ervoor gezorgd dat we weer in staat zijn dit te verbeteren en met de plannen die er nu liggen kunnen we het tekort aan goedkope sociale huurwoningen in de komende vier jaar inlopen”, aldus Nicole Peeters, directeur-bestuurder vanWoonconcept.

Volgens haar was het de afgelopen jaren lastig om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. ,,De investeringsruimte was minimaal en we moesten ons tot het noodzakelijke beperken wat betreft uitgaven”, aldus Peeters.

Prestatieafspraken

Woonconcept en Actium willen de wachttijden aanzienlijk verlagen, om zo haar bewoners binnen een normale termijn een nieuw huis te kunnen bieden. De ambitieuze plannen, om 220 sociale huurwoningen in de komende vier jaar te bouwen, zijn daarom onderdeel van nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Meppel.