Presentatie brengt je dichtbij grote man van Koloniën van Weldadigheid

Met een audiovisuele presentatie is generaal Johannes van den Bosch (1780-1844), stichter van de Koloniën van Weldadigheid, tot leven gebracht voor de diverse bezoekerscentra van wat mogelijk per 2018 door Unesco het stempel Werelderfgoed opgedrukt wordt. Hij wordt ook beschouwd als de man aan de wieg stond van verzorgingsstaat Nederland. Voor de presentatie van zo'n tien minuten kroop acteur Dragan Bakema in de huid van de militair met ondernemersgeest.

De presentatie is al te zien in museum De Koloniehof in Frederiksoord en in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Mede dankzij de vierhonderd strekkende meter archiefstukken heeft het projectteam het verhaal van generaal Van den Bosch 'visueel' aan kunnen kleden.

Van den Bosch neemt in de film de bezoeker mee in zijn visioen van een betere wereld. In een decor van geanimeerde prenten en schilderijen leidt hij de toeschouwer rond in 'zijn' Koloniën. De audiovisuele presentatie is ontworpen in samenwerking met Tinker imagineers Utrecht.

Vanaf 1818 stichtte de 'Maatschappij van Weldadigheid' in zeven jaar tijd zeven landbouwkoloniën: Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Veenhuizen, en, in België, Wortel en Merksplas. Hier woonden en werkten duizenden armen onder een strikt regime. Hard werken in de gezonde buitenlucht moest hen tot betere mensen maken. Tachtig vierkante kilometer woest landschap werd door hen omgevormd tot landbouwgrond.

Sinds 2012 zijn de verschillende Koloniën weer samen onder de noemer 'Koloniën van Weldadigheid'. Mede dankzij de Werelderfgoednominatie en de financiële steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Drenthe, hebben Nationaal Gevangenismuseum, Kempens Landschap, Vereniging de Ommerschans en Maatschappij van Weldadigheid - partners uit de verschillende Koloniën - in samenwerking met het Drents Archief de handen in elkaar geslagen onder de noemer '1 geschiedenis, 7 verhalen'. '1 geschiedenis - 7 verhalen' verenigt vier bezoekerscentra in Nederland en België. Zij dragen één logo en delen één website.