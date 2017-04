Renkema (GL) ontnuchterd weer naar huis

"Alleen de eerste 14 zijn uitgenodigd", zei hij vanochtend in de trein terug naar huis, na een feestelijke verkiezingsavond in Amsterdam. "Het is teleurstellend. Je zit toch met elkaar in de flow van een goede campagne en rekent dan op rond 18 zetels. Maar het is niet zo dat mijn leven nu in duigen valt hoor. Ik had met verschillende scenario's rekening gehouden, ook in verband met mijn werk."