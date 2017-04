Restaurant in voormalig pakhuis aan kade Meppel

In een monumentaal pakhuis aan de Stoombootkade in Meppel is sinds kort restaurant/bistro Sukade gevestigd. Het pand is volledig gerenoveerd.

Volledig scherm Het centrale deel van restaurant/bistro Sukade in het voormalige pakhuis in Meppel, met rechts de open keuken en een azuurgroene bar. © eigen foto

Chef-kok is Thomas van Mechelen, die eerder bij restaurant De Bovenmeester in Steenwijk en bij Os en Peper in Zwolle werkte. Het bedieningsteam wordt aangevoerd door gastvrouw-sommelier Joleen van Mechelen, die ervaring heeft opgedaan in sterrenrestaurants. Bedrijfsleider is Bianca Henken-Meppelink

Inspiratie

Naar het monumentale pakhuis werden sinds 1860 onder meer specerijen en zuidvruchten zoals sukade verscheept. “De historie van het pand hebben we als inspiratie gebruikt voor onze keuken. Thomas kookt vanuit een klassiek Franse basis, soms met een uitstapje naar Azië of andere werelddelen”, zegt Bianca Henken.



Van kop tot staart

Er worden door de kok zoveel mogelijk natuurlijke en regionale ingrediënten gebruikt en hij verwerkt de dieren van kop tot staart. “We vinden het zonde om alleen de bekendere, duurdere delen te gebruiken. In onze bouillabaisse gaat vis uit bijvangst en we maken een broodpudding met sukade van het brood dat niet is opgegaan.”