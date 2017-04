Sportpark Monnikenmolen straks eigendom van VHK

Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor 426.896 euro uittrekken, maar is daarvoor nog wel de instemming van de gemeenteraad nodig. De raad bespreekt eind deze maand het voorstel, dat deel uitmaakt van de programmabegroting 2015-2018 waarin is afgesproken dat vijf sportcomplexen in de gemeente worden aangepakt om ze te laten voldoen aan de normen die sportkoepel NOC*NSF hiervoor heeft. Op basis daarvan heeft de club recht op twee nieuwe kleedkamers.

De huidige kleedaccommodatie dateert uit 1954 en is in 2003 uitgebreid. Tegelijk met de nieuwbouw wil VHK de bestaande zes kleedkamers, scheidsrechtersruimten en EHBO-post aanpakken. Daarbij worden ook energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het isoleren van muren, het aanbrengen van HR++ beglazing en aanpassing van de verlichting. Verder worden de radiatoren in de kleedkamers voorzien van thermostaatkranen en krijgt de warmwatervoorziening van de douches een zonneboilersysteem.

Vrijwilligers

Net als in 2003 wil de club de werkzaamheden uitvoeren met een flink aantal vrijwilligers. Daarbij heeft VHK de wens uitgesproken om de hele accommodatie in eigendom overnemen. Het bestuur is van mening dat het eigendom het verenigingsgevoel en de zorg voor een goede accommodatie versterkt. De voetbalvereniging doet nu al zelf het zogenaamde klein onderhoud. Wethouder Jacques Wagteveld van de gemeente Steenwijkerland ziet daarom de overdracht met vertrouwen tegemoet. “VHK beschikt over voldoende deskundigheid om de accommodatie volledig in eigendom te hebben. De kantine is al geruime tijd in hun bezit en het college is bereid om nu ook het sportgerelateerde deel van de accommodatie over te dragen aan VHK.”