YouTube-fenomeen Dylan Haegens leert kids hoe je internetheld wordt

videoAls een bekende YouTuber of vlogger op een basisschool komt, is het hek van het schoolplein. Zo ook in Meppel, waar YouTube-grootheid Dylan Haegens gisteren les gaf in het maken van internetfilmpjes.

Haegens loopt het schoolplein op. Wie The Beatles niet bewust meemaakte en wil voelen hoe dat gekrijs destijds klonk, moet misschien eens een basisschoolbezoek van een bekende 'YouTube-artiest' meemaken. Precies dat schouwspel is deze maandag te zien bij basisschool KC Talent.nl in Meppel. Wie te dicht bij de circa vijftig koters staat die gillen naar Haegens, houdt een pieptoon in het gehoor over. Wat kunnen kinderstemmen toch hoog zijn.

Wedstrijd gewonnen

Haegens komt niet zomaar. Leerlinge Sanne Zinger (11) heeft een vlogwedstrijd gewonnen. Zij maakte het leukste filmpje. En de hoofdprijs was een bezoek van de vaderlandse vlogger annex YouTuber. Haegens gaat als presentje een masterclass over vlog- en internetfilmpjes geven. Waar generaties hiervoor prat gingen op tv van Bassie en Adriaan, daar worden huidige basisschoolkinderen dol en dwaas van tieners en twintigers als Haegens. Een miljoen mensen, vooral kinderen, volgen Haegens via zijn YouTube-pagina. Er komt geen tv-kanaal aan te pas. Vooral Haegens' '10 manieren om...'-filmpjes zijn beroemd. Bijvoorbeeld die ene waarin hij, via sketches, tien manieren opsomde hoe je uit de klas gestuurd kan worden.

Te verlegen

Als de les van Haegens begint, wil echter geen kind de gang op. ,,Je moet het leuk vinden maar het moet ook bij je passen, vertelde hij net'', zegt Eva (9) tussen de les door. ,,Ik denk eigenlijk dat ik te verlegen ben.'' Sanne, die deze lessen als prijs won, heeft daar geen last van. ,,Ik ga een YouTube-kanaal beginnen en vloggen over shoppen. Laatst heb ik al geoefend. Ik kocht bij de Primark haarelastiekjes en shirtjes en legde uit wat ik daar van vond.'' Sanne's moeder Louise is er ook. ,,Het liefst gaat ze al met haar gezicht in beeld op YouTube, maar dat mag niet van mij. Een keiharde regel. Maar ik vraag me af hoe lang ze zich daar nog aan houdt.''

Duistere hoeken

Louise wil haar nog beschermen. ,,Sanne is jong. Ze kan niet inschatten hoe ze hier als volwassen meid op terugkijkt. Daarnaast kan iedereen alles op YouTube zien. Ook mensen uit duistere hoeken.'' Daar bedoelt ze inderdaad volwassenen mee die seksuele liefde voelen voor kinderen. ,,Je bent toch bang dat afbeeldingen van jouw kind door hen opgeslagen worden.''

Vijf tips

Een succesvolle YouTuber word je niet zomaar. Dat is hard werken en flink je best doen, aldus Dylan Haegens. Hij heeft meer dan een miljoen abonnees en gaf op de basisschool in Meppel de volgende tips.

Tip 1:

Doe iets wat je leuk vindt. Je YouTube-kanaal heeft alleen succes als je het doet omdat het je passie is. Er zijn zo veel mensen die YouTuber worden omdat ze bekend of rijk willen worden. Dat werkt niet, het werkt alleen als je iets doet wat je superleuk vindt.

Tip 2:

Zorg voor continuïteit. Bedenk van tevoren hoe veel video's je wil uploaden en of je dat ook vol kunt houden. En doe het op een vaste tijd en een vaste dag. Kanalen met vaste uploaddagen groeien het hardst.

Tip 3:

Wees origineel. Je ziet veel YouTubers die anderen nadoen, maar dat werkt niet. Juist de originele kanalen groeien het hardst. Meestal zit de creativiteit al in je om zelf gekke ideeën te bedenken.

Tip 4:

Maak een kanaal dat er goed uitziet. Als je begint met het opzetten van een kanaal, zorg dan dat het duidelijk is wat je doet en welke series er zijn. Ook het beeld er omheen moet bij elkaar passen. Dat ziet er meteen al een stuk professioneler uit, en dan abonneren mensen zich makkelijker op je kanaal.

Tip 5:

Experimenteer eerst voordat je video's online gooit. Om een goede vlogger te zijn moet je een manusje-van-alles zijn. Leer een beetje photoshoppen en een beetje video-editen en experimenteer daarmee. Je kunt beter eerst een beetje oefenen en dan pas iets online zetten. Het begin moet strak zijn.