Zael Meppel is beter toegankelijk

MEPPEL - Minitheater Zael aan het Zuideinde in Meppel heeft voorzieningen getroffen waardoor het gemakkelijker toegankelijk is voor ouderen, jongeren en mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau.



Zael is rolstoelvriendelijk gemaakt met een lichte helling voor de entree. Dit is gefinancierd door het Aanjaagfonds van de gemeente Meppel. Wie een ouder iemand, die alleen niet zou gaan, meeneemt naar Zael, kan zelf gratis de voorstelling bezoeken. Dat gebeurt via de organisatie Vier het Leven. De regeling geldt ook voor jongeren tot 19 jaar en voor mensen met een in komen op of onder bijstandsniveau. Zij betalen half geld. Zaterdagavond treden harpiste Claudia Trigt en gitarist Manito op met een Latijns-Amerikaans muziekprogramma