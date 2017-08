Ajax begint seizoen met zeperd in Almelo

Door Daniël Dwarswaard



Brandley Kuwas maakte vlak voor tijd op fraaie wijze de winnende treffer en bezorgde Ajax na de uitschakeling in de Champions League tegen OGC Nice de tweede opdoffer op een rij.



Klaas-Jan Huntelaar maakte als invaller zijn rentree in de eredivisie, maar ook hij kon een nederlaag niet voorkomen. De spits kreeg vlak voor tijd een grote kans, maar keeper Bram Castro redde. In blessuretijd kopte Huntelaar naast.



Ajax kwam na een klein uur spelen nog wel op voorsprong door een geweldig doelpunt van Hakim Ziyech. Na een goede actie van Amin Younes schoot de middenvelder snoeihard raak. Maar lang genieten kon Ajax niet van die voorsprong omdat Paul Gladon tien minuten later alweer de 1-1 maakte voor Heracles.



Sánchez

Grote afwezige in Almelo was Davinson Sánchez. De Engelse club Tottenham Hotspur wil de Colombiaanse verdediger kopen, maar Ajax weigerde het eerste bod van maar liefst veertig miljoen euro. Desondanks besloot trainer Marcel Keizer dat het beter was om Sánchez voor de wedstrijd tegen Heracles buiten de selectie te laten.



,,Davinson heeft veel dingen aan zijn hoofd,'' zegt Keizer daarover. ,,Ik moest een keuze maken. Hij vond zichzelf niet gemotiveerd genoeg. Wat mij betreft is hij nog niet weg. Er moeten een aantal zaken uitgesproken worden en ik hoop dat hij er dan weer bij is.''



Maar de vraag is natuurlijk hoelang Ajax de poot stijf kan houden. In principe is het credo van directeur spelerszaken Marc Overmars dat er niemand meer te koop is. Maar in de praktijk vallen dat soort uitspraken anders uit en is het slechts een onderdeel van de onderhandelingstactiek.



Als Sánchez daadwerkelijk vertrekt, moet Overmars aan de bak. De toch al dunne selectie verliest dan één van de absolute steunpilaren. Maar na de nederlaag tegen Heracles is dat slechts een onderdeel van meer problemen.