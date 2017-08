Ajax pikt Noorse aanvaller Johnsen (19) op bij Heerenveen

Johnsen kwam in de zomer van 2015 over van Rosenborg BK en leek dit seizoen op weg naar zijn doorbraak bij sc Heerenveen. De aanvaller had nog een éénjarig contract in Friesland, maar wilde zijn aflopende verbintenis niet verlengen. Johnsen speelde nooit in de hoofdmacht van sc Heerenveen, maar kwam wel tot 36 duels (12 goals) voor Heerenveen onder 19 en acht wedstrijden (twee treffers) voor Jong Heerenveen. Hij speelde daarin voornamelijk als linksbuiten.