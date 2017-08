Ajax schuift Sánchez riant nieuw contract voor, maar Tottenham Hotspur lonkt

Nu de Engelse topclub Tottenham Hotspur alles in het werk stelt om Davinson Sánchez over te nemen, heeft Ajax de Colombiaanse verdediger een sterk verbeterd contract aangeboden.

Door Daniël Dwarswaard

Het huidige contract van de Zuid-Amerikaan loopt tot de zomer van 2021 door, maar hij kan een nieuwe lucratieve overeenkomst tekenen, bevestigt directeur spelerszaken Marc Overmars.

De vraag is alleen hoeveel zin die aanbieding heeft nu Spurs voor het eerst deze transferperiode van plan is om flink met de portemonnee te zwaaien. De Londense club heeft de pijlen volledig gericht op Sánchez en zou al veertig miljoen euro hebben geboden voor de 21-jarige Colombiaan. Sánchez werd vorige zomer door Ajax gekocht voor vijf miljoen euro van Atletico Nacional en groeide in een mum van tijd uit tot één van de bepalende spelers in Amsterdam.

Bankrekening niet nog verder spekken

Ajax wil de bankrekening voorlopig niet nog verder spekken, ook al kan het in één jaar maar liefst 35 miljoen euro winst op Sánchez maken. De club nam de centrale verdediger vorige zomer voor 5 miljoen euro over van Atletico Nacional. Zolang Sánchez nog in Amsterdam voetbalt, mag Arek Milik zich met 32 miljoen euro de duurste speler van Ajax blijven noemen. De Poolse spits vertrok vorig jaar naar Napoli.

Volledig scherm Marc Overmars (r) met Arek Milik, die vorig jaar voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok. © Photo News Voorlopig doet Ajax er alles aan om de huidige selectie intact te houden en waar mogelijk te versterken. Eerder deze zomer liet de formatie Davy Klaassen al voor 27 miljoen euro naar Everton vertrekken. Ook de transfers van Jairo Riedewald naar Crystal Palace (8 miljoen euro) en Kenny Tete naar Olympique Lyon (5 miljoen euro) leverden veel geld op.

Bestuur Spurs voelt druk van aanhang

Het is nu niet alleen de vraag hoe Sánchez zijn eigen toekomst ziet. De verdediger gaat zaterdagavond met Ajax op bezoek bij Heracles Almelo voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Afwachten is ook wat Ajax doet als Tottenham Hotspur met een nog hoger bod komt. De nummer twee van het vorige seizoen in de Premier League staat onder grote druk bij de eigen aanhang omdat het de selectie deze zomer in tegenstelling tot de concurrenten nog niet heeft versterkt.

Ajax liet eerder Christian Eriksen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naar de Spurs vertrekken. Tottenham betaalde nog nooit meer dan 33 miljoen euro voor een speler. Voor dat bedrag kwam de Fransman Moussa Sissoko vorig jaar na een goed EK over van Newcastle United, maar bij Spurs is hij voorlopig nog geen succes.