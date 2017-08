Ajax speelt vanaf 25 oktober officieel in Johan Cruijff Arena

Tegenover nieuwsradio BNR geeft stadiondirecteur Henk Markerink toe dat het sneller had gekund. ,,Maar we hebben besloten meerdere dingen in één keer aan te pakken. En natuurlijk is zo'n naamsverandering niet in een halve dag georganiseerd."



Met 'meerdere dingen' doelt Markerink onder andere op de aandeelverhoudingen. Het aandeel van de gemeente Amsterdam wordt gehalveerd en dat van Ajax wordt groter. De club zou het stadion op termijn graag in eigen beheer hebben. ,,Alles in denkbaar", zegt Markerink. ,,Maar daar wordt op dit moment nog niet over nagedacht. Voorlopig is iedereen blij met de afgesproken constructie."



Markerink hoopt in de toekomst de Olympische Spelen naar de Arena te halen. ,,Ik denk dat we daar heel goed tot in staat zijn. De accommodaties liggen er al, alleen onze mindset moet nog wat ruimer worden. We moeten wel bereid zijn om een forse portemonnee te trekken. Ik ben in ieder geval 100 procent voor."



Eind juni is de verbouwing van de Arena van start gegaan. Het grootste deel van de verbouwing moet klaar zijn voor het EK 2020. Amsterdam heeft vier wedstrijden van het toernooi toegewezen gekregen.