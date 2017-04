Ajax weer zonder Dolberg, Younes wel bij selectie

Amin Younes, die zondag vanwege een knieblessure de Klassieker aan zich voorbij zag gaan, zit wel bij de selectie van 21 spelers.



,,Als ze kunnen spelen, dan moeten ze spelen", zei trainer Peter Bosz eerder vandaag over zijn aanvallers. ,,Ze moeten wel honderd procent zijn. Anders stel ik ze niet op. We hebben een goede, brede selectie. Als iemand niet helemaal fit is, staan anderen te trappelen om die plek over te nemen", zei Bosz op de clubwebsite.



Dolberg kampt al weken met een liesblessure die hij opliep in het Europa League-duel met FC Kopenhagen op 16 maart. Hij wordt tegen AZ als centrumspits waarschijnlijk weer vervangen door Bertrand Traoré. Dolberg richt zich nu op het uitduel met NEC van zaterdag.



Younes haakte vlak voor de topper met Feyenoord af met een knieblessure. Zijn plek werd ingenomen door de jonge Justin Kluivert (17), die prompt werd gekozen tot man van de wedstrijd.



Joël Veltman is geschorst voor het duel met de tweevoudig kampioen uit Alkmaar. Op zijn positie rechts in de defensie zal Kenny Tete spelen.