Anastasiou knijpt handen dicht: Beste kansen waren voor PEC

,,Aan het slot van de wedstrijd zat het ons mee. Dit hadden we nodig. We wisten dat PEC in de counter gevaarlijk kan zijn'', vervolgde de Griek. ,,Wij moesten onze organisatie daarop aanpassen, maar dat lukte niet helemaal. Zij kwamen op voorsprong, wij brachten onszelf in de problemen.''

Na de hervatting, bij 0-1, was het een kwestie van meer risico nemen. Anastasiou: ,,Het zat mee, want we kwamen snel op 1-1. Daarna waren er kansen, met de beste wel voor PEC. Toch leek het duel op 1-1 af te gaan. Kort voor tijd dwingen wij dan toch de beslissing af.''

Verbijsterd

,,Ik ben verbijsterd’’, reageerde Ron Jans namens PEC Zwolle voor RTV Oost. ,,We waren veel beter, kregen heel veel kansen, maar slagen er niet in te winnen. We creëren genoeg, maar we hadden een groot gebrek aan effectiviteit.''