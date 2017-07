Anco Jansen duikt op bij FC Emmen

Enkelblessure houdt Corbin-Ong voorlopig aan de kant

20:48 De kans is groot dat La'vere Corbin-Ong de start van de competitie in de Jupiler League mist. De verdediger van Go Ahead Eagles heeft letsel opgelopen aan de enkelbanden in de oefenwedstrijd van dinsdag tegen Voorwaarts. Dat blijkt uit nader onderzoek in het ziekenhuis.