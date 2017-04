Berghuis blijft vol optimisme omhoogkijken

Met nog vier duels te spelen, is de Rotterdamse voorsprong op Ajax geslonken tot één punt. Berghuis sprak in Zwolle nogmaals zijn vertrouwen uit in de goede afloop. ,,Het wordt spannend, maar ik heb er ook veel zin in. We voelen ons verantwoordelijk voor de club, voor de stad, voor de supporters en voor onszelf. Het zit goed in deze groep, we houden ons hoofd omhoog. We doen er alles voor om kampioen te worden. We staan nog een punt voor en hebben het nog in eigen hand.''