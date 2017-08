Berghuis: We beginnen weer op nul

Steven Berghuis begrijpt dat Feyenoord de feestvreugde van de laatste weken nu een halt toeroept. ,,Logisch, we beginnen weer op nul," zegt Berghuis. ,,Maar ik heb op mijn telefoon nog voldoende filmpjes om er aan terug te denken. Maar het klopt wel dat het nu tegen FC Twente weer begint. Ja, we voelen dat onze selectie sterk is. Sterker dan vorig seizoen? Dat zou deze groep best kunnen worden, maar we hebben een paar nieuwe koppeltjes. Dat heeft ook een beetje tijd nodig. Haps en Boëtius op de linkerflank en Diks en ik op de rechterflank. Dat heeft nog beetje tijd nodig," zegt Berghuis, die tegen Vitesse terugkeerde bij de landskampioen.

,,Maar ik heb er alle vertrouwen in. Bij Watford heb ik volop speeltijd gekregen, maar ik wilde hoe dan ook terug naar Feyenoord. Dit voelt goed. Wat FC Twente zal doen, weet ik niet. We moeten ook gewoon uitgaan van onze eigen kracht. Dit is Feyenoord en wij zijn kampioen. Dat moeten we uitstralen. Of het weer de kracht van Feyenoord tegen het combinatievoetbal van Ajax zal zijn? Ik vond Ajax ook veel kracht uitstralen met druk zetten in de wedstrijden die ze hebben gespeeld. En wij voetbalden de eerste fase tegen Vitesse gewoon heel goed. Toen kwamen de linies te ver uit elkaar te spelen en werd het lastiger. We willen gewoon goed openen tegen FC Twente. En dan naar Excelsior op kunstgras. Dat kunstgras, tsja. Dat maakt de eredivisie toch minder aantrekkelijk, daar ben ik eerlijk in. Maar we zullen het er mee moeten doen."