Bijlow mag hopen op meer minuten bij Feyenoord én op plekje bij Jong Oranje

De kans dat keeper Brad Jones zondag in de derby tegen Excelsior wel onder de lat staat bij Feyenoord, is nog altijd zeer reëel. Toch ontbrak de ervaren Australiër vanochtend wederom op het trainingsveld van Feyenoord. Justin Bijlow, die zondag debuteerde tegen FC Twente, werkte daar zijn oefeningen af met Kenneth Vermeer, al zal die doelman nog een paar weken nodig hebben om volledig te kunnen herstellen van zijn vingerblessure.

Bijlow weet dat de rentree van Jones aanstaande is, maar de vraag is of de Australiër op tijd is hersteld van zijn rugblessure voor zondag.