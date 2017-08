Bliksemstart van Matavz, Foor, Büttner en Rashica

,,Voor ons is dit een mooie start", sprak Matavz in Engelse tongval met een Oost-Europees accent. ,,Ik scoor meteen en dat voelt heerlijk. Deze overwinning is belangrijk voor ons. Dit is meteen een boost voor het zelfvertrouwen."



Voor Matavz viel alles op zijn plek. De ogen waren vooraf al op de Sloveen gericht. Kon hij in de voetsporen treden van Rickygoal, vorig seizoen goed voor twintig competitietreffers én de ster in de historische bekerfinale? De spits, in de zomer overgekomen van FC Augsburg, antwoordde met een bevestiging op het vertrek van Ricky van Wolfswinkel. ,,Natuurlijk vertolkte ik zo een prachtrol", zei Matavz met pretoogjes. ,,Maar kijk eens naar het team. Er waren zoveel voorzetten. En dan echt heel goede voorzetten. Dat is ook wel lekker voor een aanvaller. De tweede helft was dan minder, maar in de eerste helft speelden we echt heel goed. Als we dit niveau halen, kan er iets moois groeien bij Vitesse."