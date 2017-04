Boessen neemt stokje van Vloet over bij Den Bosch

Boessen (52) werd een kleine twee jaar geleden ontslagen bij FC Oss, hoewel hij met de ploeg een periodetitel had behaald. Daarna was hij actief als trainer in Thailand. De Limburger had er, voordat hij trainer werd, een lange loopbaan als profvoetballer opzitten. Hij speelde voor Fortuna Sittard, SVV, De Graafschap, opnieuw Fortuna Sittard en Helmond Sport. Als trainer was hij verder actief voor VVV-Venlo en Fortuna Sittard.

Algemeen directeur Bert Wernke spreekt over een 'uitstekende klik' met Boessen. ,,We zijn dan ook blij dat we na meerdere constructieve gesprekken tot een overeenkomst zijn gekomen. Wil loopt al lange tijd mee in de voetballerij en is zeer ervaren. We zien in hem een ambitieuze trainer die zin heeft om bij FC Den Bosch aan de slag te gaan. We zijn er van overtuigd dat hij met zijn kennis en ervaring past bij onze club en in staat is om onze talentvolle spelersgroep beter te maken en verder te brengen."