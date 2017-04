Bosz: Als liefhebber heb ik genoten vanavond

Ajax beleefde een prettige voorbereiding op het eerste duel van donderdag met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Bertrand Traoré voelt zich steeds beter als centrumspits. De huurling van Chelsea scoorde tweemaal. Het zou zo maar kunnen dat Traoré de geblesseerde Kasper Dolberg ook tegen Schalke 04 moet vervangen. ,,Het gaat steeds beter met Kasper'', zei Bosz. ,,Maar hij start donderdag alleen als hij honderd procent is. We gaan zijn toestand van dag tot dag bekijken.''

Schöne

Ook Lasse Schöne was tevreden na de zege op NEC. Bosz gunde de Deen zelfs rust, door hem in de pauze al te wisselen voor Donny van de Beek. ,,Ik had een beetje last van mijn lies. Ik wilde niets forceren'', zei Schöne over zijn wissel. ,,We speelden een goede wedstrijd. Bovendien is het fijn dat we eerder dan Feyenoord hebben gespeeld. Nu leggen we de druk bij de concurrent.''